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المشري: قرارات أوروبا بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة مريبة وهدفها إتفاقنا مع تركيا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري إن قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا مريبة وتتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا.

المشري أعرب في حديث لـ”TRT عربي” التركية عن توجسه من قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، لافتاً إلى أن القرارات تأتي بعد امتلاء ما وصفها بـ”مخازن حفتر” بالسلاح فضلاً عن أن معظم الأسلحة التي تصل إلى “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من بعض الدول على حد زعمه.

وإعتبر أن ما وصفها بـ”صفوف الثورة” عانت انقساماً لا يزال موجوداً إلا أن حدته خفّت، مضيفاً :”في المقابل أنفقت دول اقليمية عشرات المليارات إن لم يكن مئات المليارات في سبيل إجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة فبراير في ليبيا لكن الاتفاق مع تركيا أعاد التوازن إلى المشهد بعد أشهر من الاعتداء على طرابلس”.

وإستطرد حديثه:” تلك الدول صرفت عشرات المليارات لإجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة فبراير في ليبيا والاتفاق مع تركيا أعاد التوازن إلى المشهد بعد أشهر من الاعتداء على طرابلس، هذه الدول (دول الخليج ومصر) قادت الثورة المضادة في ليبيا وأفشلت عمل المؤتمر الوطني واستطاعت عسكرة المشهد السياسي” على حد زعمه.

وقال المشري في ختام حديثه أن ما وصفها بـ”التركة التي خلّفها معمر القذافي” كانت من أهم عوامل تأزُّم الوضع في ليبيا خاصة من الناحية الثقافية حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستجد جميع صفات المنافقين الاربع تتوفر فى هذا الاخوانى الحقير فكل كلامه كذب وعكس الحقائق تماما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ )
    فعن ان ربيع عربى عن مؤامرة صهيونية حقيرة مولتها قطر ونفذتها الدول المعادية للاسلام بهدف تشويه صورة المسلمين ووقف انتشار الاسلام على اراضيها ووجدت ضالتها فى خوان المسلمين ظاهرهم عبادات اسلامية ومعاملاتهم صهيونية حقيرة وهم يرفعون راية الضلال يضعوا القرآن الكريم الذى انزله الله هدى ورحمة للعالمين يضعوه بين سيفين ليروجوا لاكاذيب اعداء الاسلام بان الاسلام انتشر بالسيف وليس بقيمه السامية ورسالته الخالدة رحمة للعالمين ولم يكتفوا بذلك بل شبهوا القرآن بالدستور وقالوا القرآن دستورنا معاذ الله ان يكون كلام الله مثل اى دستور ناقص من وضع البشر ويفصل لخدمة الحكام ومع ذلك طبقوا كل ماورد بالقرآن من نواهى عن صفات اليهود والمنافقين ولم يكتفوا بذلك بل اضافوا مصيبة كبيرة حيث قالوا الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين الرحمة المهداة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وحبيب الرحمن قدوة لامثال هؤلاء المفلسين شر خلق الله خوارج العصر هؤلاء قدوتهم ابليس اللعين وينطبق عليهم قوله تعالى فى سورة محمد : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۲۲ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ۲۳ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۲٤ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۲٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۲٦ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۲٧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۲۸

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