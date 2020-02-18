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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

18 February, 2020

عقد اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اجتماعا بمديري المشروعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع تحديد المشاريع المتعثرة التي لم يتم البدء فيها تمهيدا لإصدار قرارات بسحبها وإلغائها وأكد الثني على عدم منح أذونات للتعاقد مستقبلا للجهات التابعة للحكومة والتي تشهد تدني في نسب إنجاز مشاريعها مقارنة بإجمالي المشاريع المتعاقد عليها.

واطلع الثني على التغير في الموقف التنفيذي للمشاريع الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء وناقش الثني سير المشاريع الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى المواصلات والنقل، والإسكان والمرافق.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس رضا فريطيس، الذي قدم تقريرا مفصلا معدا من قبل إدارته حول تلك المشاريع ونسب إنجازها.

واستعرض التقرير التغير في الموقف التنفيذي للمشاريع الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء في مختلف القطاعات.