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مشاهد احتراق السفينة التركية في مرفأ ميناء طرابلس – فيديو

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرت قناة “العربية الحدث” مشاهد احتراق السفينة التركية المحملة بالسلاح التي أعلن الجيش الوطني الليبي قصفها في مرفأ ميناء طرابلس.

وقال شهود عيان إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي مساء اليوم.

وأعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أن قوات الجيش استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.

وأكدت مصادر محلية استهداف الميناء مرجحة تعرض سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات الحربية للإصابة المباشرة.

وفيما يلي مشاهد احتراق السفينة التركية في مرفأ ميناء طرابلس:

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • .حيتان البحر المتوسط تشكر الجيش الوطنى على الوجبة الشهية التى اشتاقوا اليها من لحم الخرفان المشوى نريد المزيد من الطعام التركى اللذيذ معذرة هذه المرة لن يعودوا فى توابيت هذه المرة لانهم طعام للحيتان البحرية !!

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  • غنوا معى النشيد الوطنى الليبى الحقيقى قبل نكبة فبراير :
    الله أكبر الله اكبر
    والله أكبر فوق كيد المعتدي
    الله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله اكبر
    الله فوق المعتدي

    الله أكبر الله اكبر
    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتجبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    رد

    • يسلم فمك يا أخي, كم أشتقت لهذا النشيد المشبع بالإيمان و الشموخ. حمى الله ليبيا من العثمانيين الجدد.

      رد

      • نشيد مصري لا يمت لليبيا بصلة،تبعية الارعن الاحمق الهالك في ايامه الاولى للدكتاتور المصري كانت كبيرة…