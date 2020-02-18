مشاهد احتراق السفينة التركية في مرفأ ميناء طرابلس – فيديو

نشرت قناة “العربية الحدث” مشاهد احتراق السفينة التركية المحملة بالسلاح التي أعلن الجيش الوطني الليبي قصفها في مرفأ ميناء طرابلس.

وقال شهود عيان إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي مساء اليوم.

وأعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أن قوات الجيش استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.

وأكدت مصادر محلية استهداف الميناء مرجحة تعرض سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات الحربية للإصابة المباشرة.

وفيما يلي مشاهد احتراق السفينة التركية في مرفأ ميناء طرابلس:

مشاهد احتراق السفينة التركية المحملة بالسلاح التي أعلن #الجيش_الليبي قصفها في مرفأ #طرابلس pic.twitter.com/u90vBcRECP — الحدث (@AlHadath) February 18, 2020

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