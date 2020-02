أخبار ليبيا24 أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة شحن تركية في ميناء طرابلس البحري كانت تحمل على متنها أسلحة وذخائر. وبحسب سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر عسكري فإن السفينة التي تم تدميرها ظهر اليوم محملة بالأسلحة كانت راسية في ميناء الشعاب في طرابلس. وتناقل عسكريون ونشطاء تابعين لحكومة الوفاق الوطني اخبارًا […]

