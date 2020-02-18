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القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة بأن الطرفين ناقشا ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وجدد القائد العام على ثوابت القوات المسلحة التي تنص على تأمين كل التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين، وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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