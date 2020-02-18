الثني يوجه بالاهتمام بالتعليم التقني

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء، تعليماته بضرورة الاهتمام بالتعليم التقني

وأكد الثني خلال لقاءه وزير التعليم فوزي بومريز بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني والمهني خاصة مع إعلان العام 2020 عام للتدريب والتطوير في ليبيا.

وبحث الثني خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل التعليم التقني والمهني والفني الذي تديره وزارتي التعليم والعمل والتأهيل.

واطلع الثني على سير العملية التعليمية في المنطقة الغربية وتكليف مراقبين للتعليم في البلديات التابعة للحكومة الليبية.