النواب يختار 7 من 13 عضوا يمثلون “البرلمان” في المسار السياسي بـ”حوار جنيف” -اسماء

اختار مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق اليوم 7 من 13 عضوا للمشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية الذي سينعقد في مدينة جنيف في 26 فبراير الجاري؛ بينما سيجري اختيار باقي الاعضاء الخمسة عبر دوائرهم في وقت لاحق.

وقال الناطق باسم لمجلس عبد الله بليحق في تصريحات صحفية إن الأسماء السبعة المختارين حتى الآن للمشاركة في المسار السياسي هم:

الدائرة الأولى : حمد البنداق.

الدائرة الثالثة: بدر العقيبي. .

الدائرة الخامسة: حسن الزرقا.

الدائرة السادسة: مصباح دومه

الدائرة السابعة: د. أحميد حومه

الدائرة الثانية عشر : على محمد كشير

الدائرة الثالثة عشر : عادل محفوظ.

يجدر بالذكر أن الأمم المتحدة حددت 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

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