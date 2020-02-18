دي مايو: مهمة أوروبا البحرية الجديدة ستمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا من شرق المتوسط

ليبيا – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن عملية صوفيا الأوروبية لم تكن كافية لمنع دخول الأسلحة الى ليبيا.

وزير الخارجية وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الملتئم في بروكسل أمس الاثنين قال:” لم يعد بإمكان عملية صوفيا الوجود ولم يعد لها وجوداً”، مبينا أن هذه المهمة الجديدة ذات التفويض الجديد المطروحة هنا اليوم ستقدم مساهمة بحرية مهمة حيث ستكون متواجدة على الجانب الشرقي للساحل الليبي التي تصل إليها تدفقات الأسلحة وستكون مهمة للمراقبة وفرض الحظر، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف وزير الخارجية مخاطبا الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل :”شكرًا لك على الاقتراح الذي قدمته أؤكد لك أن اقتراحك يتضمن سنوات عديدة من الخبرة في منطقة المتوسط ​​فيما يتعلق بالمهام”.

كما أشاد دي مايو بالمقترح الممتاز المتمثل بإنهاء المهمة في حالة تحولها الى عامل جذب للمهاجرين وحتى لو لم يحدث ذلك فستكون السفن متواجدة في المنطقة الشرقية فقط ولهذا السبب فمن الواضح أنه يلزم تفويضاً جديداً لهذه المهمة،وفقاً لقوله.

مايو أوضح أن التواجد هناك عبر هذه المهمة يعني فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفاً:”فإن حظر دخول الأسلحة سيكون ضروريًا لوقف إطلاق النار وبهذه الطريقة سنكون قادرين على الشروع بعملية سياسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية