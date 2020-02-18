

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 February, 2020

أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس عن ترحيبه بإطلاق الاتحاد الأوروبي لعملية جديدة لحظر الأسلحة على ليبيا.

وقال دندياس في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “يسرني بشكل خاص أن مجلس الوزراء قرر ..إطلاق عملية جديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستفرض حظراً على الأسلحة على ليبيا، عن طريق البحر والجو”.

توافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ارسال مهمة مراقبة بحرية وجوية إلى شرق ليبيا تحديداً لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لهذا البلد.

وبين الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، أن الاتفاق ينص على نشر مبان بحرية وسفن وكذلك طائرات وتفعيل رادارات لمراقبة تدفق السلاح على ليبيا، مبينا أن “قواعد الاشتباك مع السفن التي تنقل السلاح والمرتزقة بشكل غير شرعي، سيتم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية الأوروبية”.

كما يشير الاتفاق إلى إمكانية سحب الإمكانيات البحرية من العملية الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى تسمية، في حال أدى وجودها إلى “اجتذاب” مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.