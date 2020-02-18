بلدية قصر بن غشير: الجهات الدولية كالبعثة الأممية لم تتطرق لإستهداف منطقتنا من قبل المرتزقة

ليبيا – ثمّن عضو المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير الهادي الدهماني جهود القيادة العامة و القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر و المرابطين على المحاور بتخوم طرابلس، مؤكداً على أن الجيش سيحرر طرابلس ويعيدها إلى حضن ليبيا.

الدهماني خاطب في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة قائلاً :” قصر بن غشير حالياً تقصف بالأسلحة الثقيلة والصواريخ ولم يكن لك أي أعتبار للمدينة التي لها مايقارب الـ 7 أشهر تقصف من قبل المرتزقة”.

وأشار إلى القصف الذي تتعرض له المنطقة بالصواريخ والآليات الثقيلة أسفر عن تدمير العديد من المنازل في قصر بن غشير علاوة على الأضرار البشرية وغيرها التي خلفتها الحرائق في المدارس والمراكز الصحية.

كما أعرب عن أسفه إزاء عدم التطرق لما تعانيه منطقة قصر بن غشير من قبل الجهات الدولية كبعثة الأمم المتحدة طوال فترة الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية