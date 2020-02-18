النواب يحددون آلية اختيار لجنة حوار جنيف ويعلنون هذه المنطقة منكوبة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب حددوا في جلستهم اليوم الثلاثاء آلية اختيار اللجنة المشاركة في حوار جنيف كما أعلنوا منطقة قصر بن غشير منطقة منكوبة.

وأوضح بليحق في تسجيل مصور أن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني احميد حومة موضحا أنه جرى خلال الجلسة مناقشة آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف والحوار القادم.

وأوضح بليحق أنه بعد مداولة هذا البند تم اعتماد آلية اختيار اللجنة المكونة من ثلاثة عشر نائباً بأن يتم اختيارها بالتزكيات نائب عن كل دائرة من الدوائر الثلاثة عشر الممثلة لكافة أنحاء ليبيا.

وأضاف بليحق: أنه جرى خلال الجلسة اعتماد سبع دوائر من أصل ثلاثة عشر دائرة بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكيات لممثل لهم.

وأشار إلى أنه جرى اعتماد النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى، النائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة، النائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة، النائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة، النائب د.احميد حومة عن الدائرة السابعة، النائب علي محمد كشير عن الدائرة الثانية عشر والنائب عادل محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر .

وأكد بليحق على أن باقي الدوائر سوف تستكمل خلال اليومين القادمين حيث سيصدر بها قراراً من رئاسة مجلس النواب مع الضوابط التي سوق تنظم عمل هذه اللجنة في مقدمتها بأن لا تقوم اللجنة باتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار إلا بالعودة لمجلس النواب قبل ذلك .

وأكد بليحق أنه جرى خلال جلسة اليوم إعلان منطقة قصر بن غشير منطقة منكوبة نظراً لعمليات القصف الذي تتعرض له وأيضاً عمليات التهجير وكل الظروف التي تمر بها منطقة بن غشير.