السراج لـ وزير خاجية الجزائر: الحديث عن السلام أمر غير مجدي دون ضمان عدم تعرض العاصمة للتهديد

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة ومبعوث السراج لدول المغرب العربي جمعة القماطي مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

الوزير الجزائري جدد بحسب مكتب السراج الإعلامي خلال الاجتماع دعم بلاده لحكومة الوفاق ورفضها القاطع لما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” وقال إنه لا يوجد حل عسكري للازمة وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب بحسب المصدر.

ومن جانبه، شكر السراج الجزائر على ما تبذله من جهد سياسي ودبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين وأبرزها وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حيث تم توضيح ما يقع من خروقات يومية لهذه المقررات من قبل الطرف الذي وصفه السراج بـ”المعتدي والدول الداعمة له” (القوات المسلحة الليبية).

رئيس المجلس الرئاسي جدد التأكيد على أنه بدون وقف جميع ما وصفها بـ “الأعمال العدائية” وعودة النازحين وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد فإن الحديث عن السلام أمر غير مجدي حسب زعمه .

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