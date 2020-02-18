سلامة: محادثات جديدة للجنة العسكرية المشتركة ستبدأ اليوم

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا ‏غسان سلامة، إن محادثات جديدة للجنة العسكرية الليبية المشتركة ستبدأ اليوم، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي اليوم أن قرار مجلس الأمن حول ليبيا رسالة قوية بأهمية مسار برلين للحل، وأن خطة الأمم المتحدة في ليبيا واضحة، وقد حصلت على التوافق الدولي الذي تحتاجه خلال مؤتمر برلين.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن التقدم في الملف العسكري سينعكس على المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا، موضحا أن المسار السياسي سينطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومؤكدا ضرورة الحصول على وقف لإطلاق النار للاستمرار في المسارات الثلاثة.

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