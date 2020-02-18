بوغدانوف يدعو إلى التقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في ليبيا

ليبيا – دعا نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى التقيد الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتسوية الوضع في ليبيا.

بوغدانوف وفي كلمة له خلال جلسة اللجنة الدولية لتنفيذ مؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ ونقلتها “روسيا اليوم” أمس الاثنين قال إن المقترحات التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي حددت دائرة اختصاص لجنة المتابعة الدولية لنتائج مؤتمر برلين.

وأضاف:”تحتاج للتعديل في شكلها المقترح حاليا نظرا لوجود عدد من المهام التي تعود بشكل حصري إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي ولا يجوز بتاتا التطاول عليها وهناك نقاط أخرى مثيرة للجدل في النص على سبيل المثال ليس من الواضح على أي أساس ستشارك البعثة في مناقشة القضايا غير المدرجة ضمن صلاحياتها”.

وأعرب نائب الوزير الروسي عن أمله في أن يتم هذه المرة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وستسمح الجلسة بالتقدم على طريق ضمان نظام وقف العمليات القتالية وتحقيق تقدم في العملية السياسية وحل المشكلات الإنسانية الكثيرة في ليبيا.

وشدد بوغدانوف على أنه يجب أن يتضمن بيان الرؤساء المناوبين للجلسة الإشارة إلى أن بعثة الدعم الأممية في ليبيا يجب ألا تنفذ قرارات مؤتمر برلين بقدر ما تنفذ قرار مجلس الأمن 2510 الذي أيد الأحكام الختامية لهذا المؤتمر.

نائب وزير الخارجية الروسي إختتم بالقول:”من الواضح نظرا إلى انعدام الثقة بين الليبيين لن يكون من السهل أبدا تنفيذ هذه المهمة ولذلك نحن ننطلق من أن عملية المصالحة الوطنية يجب أن تشمل مجمل القوى الاجتماعية والسياسية في ليبيا بما في ذلك التجمعات القبلية والأقليات القومية وأنصار السلطة السابقة ولا ينبغي ترك أي شريحة من المجتمع الليبي،خارج العملية”.

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