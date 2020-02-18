تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم، عن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس.
يذكر أن السفينة التركية التي رست اليوم في ميناء طرابلس تحمل شحنة أسلحة وذخائر هي الثانية التي تصل إلى الميناء بعد مؤتمر برلين، في خرق صارخ من تركيا لما تم الاتفاق عليه بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي.
وفيما يلي مشاهد احتراق السفينة التركية في مرفأ ميناء طرابلس:
#طرابلسمدفعية الكتيبة 155 التابعة للقوات المسلحة الليبية تستهدف البارجة التركية .نسأل الله أن يسدد الله رميهم جيش ياكبدي ✌💪
Posted by كتيبة 82 مشاة on Tuesday, February 18, 2020
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