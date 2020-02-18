مجلس النواب يعلن قصر بن غشير «منطقة منكوبة»

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس أعلن خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في طبرق منطقة قصر بن غشير «منطقة منكوبة» نظرا لتعرضها للقصف والتهجير و«كل الظروف التي تمر بها المنطقة الواقعة في ضواحي العاصمة طرابلس».

وتقع منطقة قصر بن غشير على بعد 26 كلم جنوب العاصمة طرابلس، وتحدها شمالًا منطقتا صلاح الدين وطريق المطار، وشرقا وادي الربيع، وغربا السواني، وجنوبا اسبيعة، وتعد ضاحية من ضواحي العاصمة الجنوبية، ويوجد بها مصنع «النبع بن غشير» أكبر مصنع للمياه المعدنية.

وتعد المنطقة إحدى خطوط التماس في القتال الدائر بين القوات التابعة للقيادة العامة من جهة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة ثانية، منذ أن أطلق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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