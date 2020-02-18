مجلس النواب يبدأ اختيار ممثليه بلجنة الحوار (أسماء)

اعتمد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الممثلة للمجلس في جلسات الحوار بجنيف، حيث قرر اختيار 13 نائباً بالتزكية، نائب عن كل دائرة من دوائر ليبيا، للمشاركة في هذه اللجنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدها اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الثاني احميد حومة.

وأضاف بليحق، في تصريح نشره المجلس، أن المجلس اعتمد 7 دوائر من أصل 13 دائرة بعد أن زكّى نواب هذه الدوائر ممثلين عنهم، حيث تم اعتماد النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى، والنائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة، والنائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة، والنائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة، والنائب د. احميد حومة عن الدائرة السابعة، والنائب علي محمد كشير عن الدائرة 12، والنائب عادل محفوظ عن الدائرة 13.

وأكد بليحق أن باقي الدوائر ستستكمل خلال اليومين القادمين حيث سيصدر بها قرار من رئاسة مجلس النواب مع الضوابط التي ستنظم عمل هذه اللجنة، في مقدمتها ألّا تقوم اللجنة باتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار إلا بالعودة لمجلس النواب قبل ذلك.

ولفت بليحق إلى أنه تم في جلسة اليوم إعلان منطقة قصر بن غشير منطقة منكوبة نظراً لعمليات القصف الذي تتعرض له وأيضاً عمليات التهجير وكل الظروف التي تمر بها المنطقة.

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