كاجمان يبحث قائمة المشروعات المستهدف تنفيذها في ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم كلا من وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووكيل الوزارة محمد سويدان ، ومستشار الشؤون والفنية والإعمار بمكتب النائب فرج العماري.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة ما تم إنجازه بخصوص برنامج إعداد قائمة المشروعات المستهدف تنفيذها في جميع المناطق في أغلب القطاعات، وإعداد مقترح توزيع المبلغ المخصص للبرنامج على المشروعات والقطاعات والمناطق.

واعتمد كاجمان ووزير التخطيط البرنامج وجرى الاتفاق على التنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة من أجل تسهيل إجراءات تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته بالشكل الذي يضمن تنفيذه بالكامل في الآجال المحدد، بالإضافة إلى الاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ البرنامج .