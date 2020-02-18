إدارة القضايا تجنب ليبيا دفع 95 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة تركية

ليبيا – نجحت إدارة القضايا برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي في تجنيب الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر 95مليون دولار أمريكي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة “تكفن تي إم إل” التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية تأسيسا على ما تدعيه من انتهاكات مزعومة بواجب حماية استثماراتها في ليبيا جراء أحداث ثورة فبراير 2011 ومعاملتها بصورة تمييزية.

إدارة القضايا الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها النهائي في القضية بتاريخ 11/2/2020 يقضي باختصاصها بنظر الدعوى في مواجهة الدولة الليبية وبعدم قبول طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي وبرفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009 استنادا لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن وكذلك عدم إخلالها بالتزامها بعدم التمييز وفقا للمادتين 2/2 ، 3/2 من المعاهدة المذكورة.

كما ألزمت الشركة المدعية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ اثنان مليون وسبعمائة وسبعة وأربعون وستمائة وسبعة جنيه إسترليني قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود مع فائدة مركبة بنسبة 2% تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد الكامل وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى .

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الحكم يعد الخامس الذي يصدر لصالح الدولة الليبية بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قضايا التحكيم التجاري الدولي المتعلقة بالاستثمار حيث جنبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في تلك الأعوام الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ تسعمائة مليون يورو.