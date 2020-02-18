بوقادوم لباشاغا: ليس للجزائر أي أطماع في ليبيا

التقى وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن بوقدوم أكد أن ما يهم الجزائر هو أمن واستقرار ليبيا وأن أمن الجزائر من أمن ليبيا والعكس صحيح.

وأكد بوقادوم أنه ليس للجزائر طموح في ليبيا ولا أطماع والمهم هو استقرارها موضحا أن الجزائر ضد التدخلات الأجنبية مضيفا “إننا نحترم السيادة والإرادة الليبية” وأن ليبيا والجزائر هما شعب واحد في دولتين.

وأكد باشاغا أن الجزائر ليست لها مطامع في ليبيا معربا عن أمله في أن تعمل الجزائر على مساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها موضحا أن ما يجري في ليبيا هو نتيجة التدخلات الأجنبية قائلا “ليس من المقبول أن يتم تفصيل نظام سياسي على ليبيا ((كثوب قماش)) وهذا مرفوض” لذلك نحن قادرون على حل هذه المشاكل مؤكدا أن ما يهم دول الجوار والمتوسط هو استقرار وأمن ليبيا.