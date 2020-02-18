مجلس النواب يعتمد آلية اختيار لجنة حوار جنيف

استأنف اليوم مجلس النواب جلسته الرسمية في مدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم تم خلالها اعتماد آلية اختيار اللجنة المكونة من 13 نائبا عن طريق التزكيات، بحيث يتم اختيار نائب عن كل دائرة من الدوائر الثلاث عشرة الممثلة لكافة أنحاء ليبيا.

وأضاف بليحق أنه تم اعتماد ممثلي 7 دوائر من أصل 13 دائرة بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكياتهم، مؤكدا أن باقي الدوائر ستستكمل اختيار ممثليها خلال اليومين القادمين، ومشيرا إلى أن قرارا سيصدر عن رئاسة المجلس بالضوابط التي ستنظم عمل هذه اللجنة، وفي مقدمتها أن لا تتخذ اللجنة أي قرار أو توقع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار قبل العودة إلى مجلس النواب.

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