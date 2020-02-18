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سلامة: ميناء طرابلس تعرض لهجوم وقبائل متحالفة مع حفتر تضع شروطها لاستئناف تصدير النفط

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة تعرض ميناء العاصمة طرابلس للهجوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تلقى شروطا من رجال القبائل المتحالفين مع قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، حول إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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