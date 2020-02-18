

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 February, 2020

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن المشكلة في وقف إطلاق النار بليبيا أنه لا يوجد شريك يمكن الحديث معه على وقف القتال.

وأوضح الحويج لسبوتنيك أن المقاتلين في صفوف قوات الوفاق عبارة عن مجموعات مختلفة ذات توجهات متباينة وبعضهم أجنبي جاءت به تركيا وبين أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة سياسية بل أمنية، مردفا نحترم المجتمع الدولي ونحن جزء منه، ولكن وقف إطلاق النار الدائم والمستدام يتوقف على تفكيك الميليشات والخارجين القانون.

وفي إجابته على سؤال حول تأثير قرار مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا على الجيش الوطني الليبي قال “نحن نتمنى أن تطبق هذه العملية، لأن الأتراك وداعميهم من القطريين هم من يجلبون السلاح والمرتزقة” مردفا “قوتنا مع الشعب الليبي، وهو من يراهن على الجيش وهو من استدعاه، والشعب الليبي هو من يريد تحرير العاصمة طرابلس” وأردف “بحظر أو من دون حظر معركتنا لتحرير العاصمة وتحرير الشعب الليبي من براثن الميليشيات والجريمة”.

وتحدث الحويج عن مرتزقة أردوغان في ليبيا مؤكدا وجود الآلاف من المرتزقة تم نقلهم بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية، مضيفا نحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا.

وتحدث الحويج عن التمثيل الدبلوماسي للحكومة الليبية مؤكدا وجود حوالي 10 سفارات تابعة لها مضيفا سيكون هناك المزيد من السفارات في الدول العربية والإفريقية والآسيوية وكل ذلك سيأتي تباعا.