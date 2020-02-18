رئيس الحكومة يتفقد مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية 

قام رئيس الحكومة عبد الله الثني يوم أمس، بجولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، تفقد خلالها أوضاع المسجونين والموقوفين على ذمم قضايا محالة للنيابة العامة.

واطلع الثني على عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، وأبرز مشاكل الموقوفين والاحتياجات اللازمة لتوفير ظروف إنسانية ملائمة لهم، كما اطلع على مشكلة تكدس القمامة في مقرات إقامة النزلاء داعيا إدارة المؤسسة إلى سرعة حلها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان على السجناء والموقوفين، حيث أصدر تعليمات بضرورة إخضاع كافة النزلاء إلى دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة، واضطلاع المؤسسة بمهامها كمؤسسة معنية بالإصلاح والتأهيل.

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