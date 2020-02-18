

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

18 February, 2020

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على مجلس الأمن الموافقة على آلية تنفيذ قرار بشأن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد حظر السلاح في ليبيا.

وقال لافروف عقب مباحثات “2 + 2″ الروسية الإيطالية: ” آليات تنفيذ مثل هذه القرارات، بالنسبة لنا لا لبس فيها، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي”، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذا الموقف عبر المباحثات الجارية بحسب سبوتنيك.

وأضاف لافروف: ” لا يمكن استخدام أي آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض ببساطة بناءً على طلب دولة أو مجموعة معينة من البلدان”.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالي أكد “أنهم يفهمون ذلك”.

وتوافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ارسال مهمة مراقبة بحرية وجوية إلى شرق ليبيا تحديداً لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لهذا البلد.

وبين الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، أن الاتفاق ينص على نشر مبان بحرية وسفن وكذلك طائرات وتفعيل رادارات لمراقبة تدفق السلاح على ليبيا، مبينا أن “قواعد الاشتباك مع السفن التي تنقل السلاح والمرتزقة بشكل غير شرعي، سيتم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية الأوروبية”.

كما يشير الاتفاق إلى إمكانية سحب الإمكانيات البحرية من العملية الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى تسمية، في حال أدى وجودها إلى “اجتذاب” مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.