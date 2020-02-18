وصول المواد اللوجستية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية إلى بنغازي

توجه وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية اليوم إلى ميناء بنغازي، لمباشرة إجراءات استلام المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات، والإشراف على شحنها إلى مقر اللجنة بمدينة البيضاء.

وأوضحت اللجنة أن وصول المواد اللوجستية يعد آخر خطوة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق العملية الانتخابية التي ستحدد من قبل مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي لاختيار أول بلدية ستجرى بها الانتخابات المحلية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تدريب عناصر الجهاز الإداري التابع للجنة، وعناصر اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع.

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