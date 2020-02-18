السفير الأميركي يجدد لحفتر التأكيد على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند جدد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي التأكيد «على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية».

وأضافت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات بالخصوص عبر حسابها على «تويتر» أن نورلاند الذي قام بزيارته الأولى إلى ليبيا أشار خلال اللقاء «إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، وأكّد مجدّداً على التزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع».

ونوهت السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى أن السفير ريتشارد نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج «حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك».

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كان مكتب إعلام القيادة العامة، أوضح أن اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر والسفير الأميركي ناقش «ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، وكذلك دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها».

وأضاف مكتب الإعلام أن حفتر أكد من جانبه على موقفه من «تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي».

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