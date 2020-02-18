القيادة العامة تعلن استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس وتوجه رسالة لقوات الوفاق

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا لدعم الجماعات المسلحة التي قالت إنها “متحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة”.

وأكدت القيادة العامة في بيان نشره مكتبها الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أنها أعطت أوامرها لتوجيه الضربة العسكرية نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل “الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج”.

ودعت القيادة العامة، العناصر التابعة للجماعات المدعومة من فائز السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، متوعدة بالرد على أي خروقات.

وجددت القيادة العامة ترحيبها بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد، مشيرة إلى أن وحداتها العسكرية تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليها.

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