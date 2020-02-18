سلامة: الأزمة الليبية ستستغرق وقتا طويلا لحلها

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأزمة الليبية سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، ولن تحل بين ليلة وضحاها

وقال سلامة في مؤتمر صحفي من ميونخ إن قرار مجلس الأمن حول ليبيا رسالة قوية لأهمية مسار برلين للحل مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن لا تدخل حيز التنفيذ فور إصدارها، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، ولن تحل بين ليلة وضحاها.

وبين سلامة أن الهدنة في طرابلس خُرِقت كثيراً، آخرها استهداف ميناء طرابلس البحري اليوم مضيفا “نُصرّ على مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة وندعو الأطراف الليبية مجددا لاحترامها” معلنا عن قوع 150 خرقا للهدنة في ليبيا منذ 12 يناير الماضي.

وأوضح سلامة أن الصعوبات في ليبيا تتعلق بخرق الهدنة ومراقبة وقف النار، وكذلك الشأن العسكري، مشيرا إلى أنه بحث بالفعل مسألة الأسلحة والمقاتلين ومراقبة الهدنة وتحويلها لوقف النار دائم.

واعتبر سلامة أن مؤتمر برلين كان نقطة تحوّل في مشوار تسوية الأزمة الليبية الطويل، كما شدد على إصرار البعثة الأممية لتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، وتنفيذ خططها بإصرار حول هذا الشأن.

وحول المسار السياسي المقرر في 26 فبراير الجاري، قال: “لم ندعو رسميا الأطراف وسندعوهم خلال الساعات المقبلة”.