فيديو| بالتزكية.. النواب يعتمد 7 من 13 عضوا يمثلونه في حوار جنيف والباقون ستختارهم دوائرهم لاحقا

طبرق-العنوان

اعتمد مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق، اختيارات سبع دوائر نيابية لممثلي المجلس من بين 13 عضوًا سيمثلونه في المسار السياسي المقرر عقده بجنيف في 26 فبراير الجاري.

ووفقا الموقع الإلكتروني للنواب، قال الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، “إن الدوائر الست الباقية سوف تسلم أسماء مَن تختارهم إلى رئيس المجلس عقيلة صالح خلال اليومين المقبلين”.

وكانت قد حددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، و13 آخرين من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.

وأوضح بليحق أنه سيتم تضمين باقي ممثلي المجلس في حوار جنيف بعد إرسال الدوائر الست اختيارات ممثليها عن طريق التزكية إلى رئيس مجلس النواب لاعتمادها، وإصدار كتاب بآلية عمل اللجنة وثوابتها.

وأكد بليحق أن اللجنة لن تكون مخولة بالتوقيع على أي شيء في حوار المسار السياسي دون الرجوع إلى المجلس.

وضمت أسماء أعضاء مجلس النواب السبعة المختارين حتى الآن للمشاركة في حوار جنيف، النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى، والنائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة، والنائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة، والنائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة، والنائب د.احميد حومة عن الدائرة السابعة، والنائب علي محمد كشير عن الدائرة الثانية عشر والنائب عادل محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر.