بوقادوم للبرلمان الموازي: نرفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

التقى رئيس مجلس النواب الموازي الصادق الكحيلي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم” بحضور أعضاء من مجلس النواب بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن بوقادوم أكد رفض الجزائر التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، كما أكد على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأن مفاوضات اللجان العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمثل عاملا رئيسيا في انطلاق المسار السياسي المزمع عقده أواخر الشهر الحالي في العاصمة السويسرية جنيف.