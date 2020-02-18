اخليل يهدد الداخلية والأمن المركزي على خلفية القبض على مقاتل من العجيلات

أخبار ليبيا24

اتهم آمر سلاح المدفيعة في قوات مصراتة لتابعة لحكومة الوفاق الوطني عقيد فرج اخليل اليوم الثلاثاء ما قال إنها إحدى “مليشيات الداخلية أو الأمن المركزي المدينة القديمة” بالقبض على أحد “ثوار العجيلات” معاذ الحجاجي.

وقال اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” :”الحاصل أن الراجل قالوا عند مليشيا تتبع الداخلية أو الأمن المركزي المدينة القديمة، لست متأكد من صحة المعلومة ولكن إذا تأكدنا، لكل حادث حديث واللي مش عاجبه يخبط راسه بالحيط”.

وتابع آمر سلاح المدفيعة :”منذ 04 أبريل والحجاجي متواجد في “التبات” وهو من ثوار العجيلات، وعند دخول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج – كرزاي ليبيا – إلى ميدان الشهداء قال له جملة “أنت يالسراج بعت ثوار العجيلات”.

وأضاف اخليل :”ونتيجة هذه الكلمة التي قالها الحجاجي للسراج قام حراسه بـ”اختطافه” وهم من الذين لم يشاركوا في فبراير ولا يعرفونها”.

وواصل آمر سلاح المدفيعة :”يا دولة مدنية الراجل ما قال شي لـ”التافه السراج”، أليس عبد الرحمن السويحلي قال لمعمر القذافي “نظامك فاشل” ولازال موجود ماشاء الله عمره 101 ومتشبث بالكرسي”.

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