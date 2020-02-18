أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنها تحترم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لكنها قامت باستهداف مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس لإضعاف القوة القتالية للمرتزقة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أن القيادة العامة ترحب “بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد؛ ومن هذا المنطلق فإن وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم؛ ولكن نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربةٍ عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة” .

وأضاف البيان أن “الجيش الوطني الليبي يدعوا العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط”.