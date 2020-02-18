“حرب المصالح”.. عُقدة الأزمة الليبية

استبعد المستشار السابق بالخارجية الفرنسية مناف الكيلاني، إعلان أي نتائج من اجتماعات 5+5 العسكرية التي استؤنفت في جنيف، مشيراً إلى أنها سياسة تتبعها البعثة الأممية إلى ليبيا ويبدو أن لها بُعد نظر.

وأضاف الكيلاني في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن المجتمع الدولي غير جاد بشأن إنهاء الصراع القائم حالياً في ليبيا، ورغم تسليطه الضوء على الملف الليبي إلا أن حرب المصالح لا تزال قائمة، مشيراً إلى تحالفات جديدة يتم بناؤها وليبيا في المنتصف، في إشارة لقمة 2+2 بين روما وموسكو في العاصمة الإيطالية.

واستبعد الكيلاني أن يكون دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف السوري هو ذاته في الملف الليبي، خاصة مع إصرار الإدارة الأميركية على وقف إطلاق النار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية