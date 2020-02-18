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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفارة |

18 February, 2020

عقد اليوم الثلاثاء مدير الأمن الجفارة عميد ناصر الطيف اجتماعا مع المراقب المالي ورئيس القسم المالي بالمديرية، بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ومدير مكتب مدير الأمن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مديرية أمن الجفارة مناقشة إجراءات التسوية لمرتبات منتسبي المديرية من حيث الفوارق المالية والعلاوات.

وأصدر مدير الأمن خلال الاجتماع تعليماته بمتابعة كل ما يتعلق من إجراءات حول هذا الموضوع.