حفتر يؤكد لنورلاند على ثوابت الجيش الوطني

بحث القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بمقر القيادة العامة في الرجمة، ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة إن الطرفين بحثا “دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها”.

بدوره أكد القائد العام على ثوابت الجيش الوطني “بتأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج جميع المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي لليبيا”.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا بصفحتها في “فيسبوك”، إن نورلاند جدد التأكيد على أهمية التوصل إلى التسوية في ليبيا من خلال المفاوضات، لافتا إلى التزام المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا على أهمية التزام المشاركين في مؤتمر برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع.

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