ضبط 40 مهاجرا جنوب منطقة ربيانة

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ضبط 40 مهاجرا غير شرعي خلال عملية تمشيط بمحيط منطقة ربيانة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن لجنة أمنية مشتركة قامت بدوريات أمنية صحراوية منطقة من منطقة ربيانة، فواحة بزيمة وصولا إلى القارة الحمراء ومنها إلى جبال الخزين.

وأعلنت اللجنة أن الأوضاع الأمنية بالمناطق التي جرى تمشيطها كانت جيدة مؤكدة ضبط عدد 40 مهاجرا غير قانوني على بعد 80 كيلو متر جنوب منطقة ربيانة.

وتألفت اللجنة الأمنية المشتركة من مديرية أمن ربيانة، وفرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، وفرع الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.