الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية

سلم رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، خلال مراسم جرت بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من مسؤولي الديوان.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات جهاز الشرطة الزراعية، بمنع تجريف الأراضي الزراعية لغرض بناء المشاريع الإنشائية، بما يهدد التوازن البيئي.

وأكد الثني، خلال تسليم السيارات إلى مسؤولي الجهاز، دعمه التام لجهاز الشرطة الزراعية، للقيام بالمهام المنوطة به في حماية الثروة الزراعية للبلاد.

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