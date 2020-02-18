المواد اللوجستية لانتخابات المجالس البلدية تصل ميناء بنغازي

العنوان_بنغازي

وصلت المواد الانتخابية الخاصة باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، إلى ميناء بنغازي البحري.

وقالت اللجنة في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة 24” رئيس اللجنة المستشار جمال عبد الشفيع توجه إلى الميناء على رأس وفد لمباشرة إجراءات استلام المواد اللوجستية.

وضمت لجنة الاستلام مقرر اللجنة المركزية للانتخابات عبد العزيز فضيل وعضويها ابديوي محمد الزيداني وفوزية عبد العالي، وتم شحن المواد إلى مقر اللجنة المركزية بمدينة البيضاء، بحضور عناصر من الجيش والشرطة.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية اتخذت سابقا بخطوات مهمة تحضيرا لانطلاق العملية الانتخابية في مرحلة الإعداد، منها تأسيس جهاز إداري متكامل مكون من كفاءات فنية وإدارية.

ويعتبر وصول المواد اللوجستية آخر خطوة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق العملية الانتخابية، التي ستحدد من قبل مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية لاختيار أول بلدية ستجرى بها انتخابات محلية.

وستبدأ اللجنة الفترة المقبلة في تدريب عناصر الجهاز الإداري التابع للجنة، وتدريب عناصر اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع.