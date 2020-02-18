القيادة العامة تجدد موقفها من الهدنة وتوجه رسالة تحذير لقوات الوفاق

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترام وحداتها لوقف إطلاق النار، حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم، معلنة ترحيبها بجميع المبادرات التي تهدف إلى إحلال السلام في البلاد.

وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنها أعطت أوامرها بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، نظرا للخروقات المتكررة، وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج.

ودعت القيادة العامة العناصر المنضوية تحت الجماعات المدعومة من السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار، والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم، محذرة من رد القوات المسلحة الذي لن يكون بالأمر الهين والبسيط.

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