الجروشي: يجب فرض حظر على تركيا لإرسالها إرهابيين إلى طرابلس

رحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، باعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأشار الجروشي في مقابلة مع سبوتنيك إلى أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقة لتجاوز مرحلة حظر التسليح المفروض على ليبيا، فيجب أن تكثف الجهود الدولية لفرض حظر الإرهاب الدولي العابر، والمتمثل في إرسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى طرابلس، لمساندة حكومة السراج، متهما تركيا بدعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين، بحسب قوله.

وأكد الجروشي أن الجيش يخوض معركته ضد الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر على حد قوله، متهما تنظيم الإخوان المحظور في عدد كبير من دول العالم بالتآمر على ليبيا.

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