الحويج يكشف عن أسر الجيش الوطني الليبي لأتراك ومرتزقة سوريين من إدلب

أكد وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج وجود أسرى سوريين وأتراك لدى الجيش الوطني الليبي.

وقال عبد الهادي الحويج في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” “بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا”، مضيفا “المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث عنه لوقف إطلاق النار، المشكلة أنه هناك مجموعة من المجموعات المختلفة ذات التوجهات المختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة للأسف من سوريا”.

وتابع وزير الخارجية الليبي “هناك الآلاف من المرتزقة تم نقلهم بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية، ونحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا”.

وفيما يخص نتائج عمل لجنة 5+5 المتوقعة، قال الوزير “نتمنى أن تصل إلى نتيجة ولكن المشكلة الأساسية هي أمنية”، مضيفا: “إذا استطعنا عبر الحوار لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح وتوزيع عادل للثروة، فالمشكلة تكون انتهت، بعد ذلك نذهب إلى حوار وطني ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية، ونذهب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وحول مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتأثيرها على الوضع الميداني، أشار عبد الهادي الحويج إلى أن ليبيا تريد تطبيق هذه العملية، لأن “الأتراك وداعميهم من القطريين هم من يجلبون السلاح والمرتزقة”.

وأضاف الحويج “قوتنا مع الشعب الليبي، وهو من يراهن على الجيش وهو من استدعاه، والشعب الليبي هو من يريد تحرير العاصمة طرابلس”.