جهاز الشرطة الزراعية يتلقى دعما من الثني

تلقى جهاز الشرطة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، اليوم الثلاثاء، دعما من رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، تمثّل في آليات لمساعدة الجهاز في تأدية مهامه.

وسلّم الثني الآليات للجهاز في مراسم جرت بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين في الديوان.

وقالت الحكومة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرات الجهاز بمنع تجريف الأراضي الزراعية لغرض بناء المشاريع الإنشائية بما يهدد التوازن البيئي.

وأكد الثني دعمه التام لجهاز الشرطة الزراعية للقيام بالمهام المناطة به في حماية الثروة الزراعية للبلاد.

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