دولة رئيس مجلس الوزراء يُؤكد على ضرورة توفير المياه لبلديتي الساحل والمرج بشكل عاجل

بنغازي 18 فبراير 2020 (وال)- أكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير المياه لبلديتي ساحل الجبل الأخضر والمرج بشكل عاجل.

هذا وبحث دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، سُبل توفير المياه لهاتين البلديتين.

وشدّد دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد، على ضرورة حلحلة المشاكل التي تُواجه حقل آبار مياه الغريب، الذي يُغذي بلديتي الساحل والمرج، وتوفير المياه في أسرع وقت للبلديتين. (وال- بنغازي) ر ت

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