رئيس الحكومة يتابع الموقف التنفيذي للمشاريع ونسب الإنجاز فيها

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم على الموقف التنفيذي للمشاريع الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده مع مديري المشروعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

الاجتماع تم خلاله عرض التقرير المفصل المقدم من إدارة المتابعة والأداء بديوان مجلس الوزراء، كما تم تحديد المشاريع المتعثرة التي لم يتم البدء فيها تمهيدا لإصدار قرارات بسحبها وإلغائها.

وطالب الثني بعدم منح أذونات للتعاقد مستقبلا للجهات التابعة للحكومة والتي نسب إنجاز مشاريعها متدنية مقارنة بإجمالي المشاريع المتعاقد عليها.

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