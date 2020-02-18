دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل التعليم التقني والمهني والفني في ليبيا

بنغازي 18 فبراير 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، تعليماته بضرورة الاهتمام بالتعليم التقني، خلال اجتماع عقده بوزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

هذا وبحث دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سيّر عمل التعليم التقني والمهني والفني الذي تديره وزارتي التعليم والعمل والتأهيل.

وأكد دولته على ضرورة الاهتمام بهذا النوع من التعليم التقني والمهني، خاصة مع إعلان عام 2020 عام للتدريب والتطوير في ليبيا.

واطلع دولة الرئيس على سيّر العملية التعليمية في المنطقة الغربية، وتكليف مراقبين للتعليم في البلديات التابعة للحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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