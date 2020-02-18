حرب بلا هوادة على الغذاء الفاسد في بنغازي

يواصل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، حربه بلا هوادة على المحال الغذائية والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تمس صحة المواطن في بنغازي.

وفي آخر تحركات الجهاز، أغلقت عناصره أحد المطاعم المعروفة بمنطقة سيدي يونس بعد رصد العديد من المُخالفات، أهمها عدم نظافة المُعدات وسوء استخدامها، وتخزين لحوم مطهية سابقا وبيعها في اليوم التالي، إضافة إلى استخدام خضراوات تالفة، معتبرا هذه المخالفات “إهمالا وغشا لأخلاق المهنة التي تمس صحة المواطن”.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك” إنه أغلاق هذا المطعم لممارسته المهنة بطرق غير قانونية وجرى إحالة العاملين والمعنيين بالمطعم إلى جهات الاختصاص.

وكانت عناصر الجهاز أغلقت، الاثنين، معمل وحلواني بمنطقة الكيش، لارتكابه مخالفات عديدة أبرزها عدم الالتزام بالمعايير الصحية، وسوء تخزين المنتجات، والإهمال الملحوظ بالمواد والمعدات المستخدمة.

وضبطت العناصر في المعمل زبادي منتهي الصلاحية يتم إضافته إلى مكملات الحلويات لتصنيعها مما يجعل المواد والمنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري.

ولفت الجهاز إلى أنه تم إغلاق المعمل والحلواني وضبط العاملين واستدعاء المالك للتحقيق لتتم إحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية