ذكرى فبراير أحلام تلاشت ودمار تحقّق

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

نشبت في السّابع عشر من فبراير عام 2011م، ثورة شعبيّة ليبيّة سلميّة ،تطالب بإسقاط الزعيم العقيد “معمر القذافي ” ونظامه.

كانت محاولات الزعيم بائسة لإخماد هذه الثورة فالعالم التحم مع الليبيين للإطاحة بنظام القذافي، وبالفعل قتل العقيد شرّ قتلة بعد صراع مسلّح قام بين قوّات النّظام وأبناء شعبه الذين أطلق عليهم اسم “الثوار”.

أهداف فبراير تحققت أم تتقاذفها الأمواج

لكلّ ثورة أهداف، وكانت أهداف فبراير مرفقة ببيان بثّ عبر إذاعة صوت ليبيا الحرة بتاريخ (22 فبراير) أي بعد اندلاع الثّورة بأسبوع ولخّص في خمسة أهداف هي :-

بناء دولة ليبيا الموحدة الحرة المدنية الكاملة السيادة.

– وضع دستور يستمدّ شرعيته من إرادة الشعب وثورة 17 فبراير المظفرة، ويستند إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وحق التمثيل لكل فئات وشرائح الشعب الليبي.

– التأكيد على وحدة الشعب الليبي والتراب الوطني وتماسك نسيجه الاجتماعي.

– احترام كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية أسوة بأعضاء المجتمع الدولي.

– حماية وصيانة أرواح وممتلكات كل الموجودين على أرض ليبيا من مواطنين وأجانب.

وبالنظر في هذه الأهداف السامية، نجد أن جلها لم يتحقق، بل العكس تماما فليبيا إلى الآن تشهد توترا واضطرابا على جميع الأصعدة .

ماذا بعد فبراير ؟

توالت على ليبيا بعد فبراير أحداث جسام، لم تخطر على بال الشّعب الليبي البسيط ، فكانت أعين العالم تترصد هذا البلد الذي ينعم بكل خير، وأصبحت محط أنظار لكثير من الحاقدين وأوّلهم وأكثرهم خطرا الإرهاب.

فبراير في عيون الليبيين

في الذكرى التاسعة لثورة فبراير أجرت (وكالة أخبار ليبيا 24) استطلاع عبر حسابها علي فيسبوك لمعرفة ردود الأفعال وكيف يرى الشعب ثورته بعد كل الأحداث وهل سيكون لهذا اليوم نصيب من الاحتفال .

موت ووطن جريح علام الاحتفال ؟

وصف كثير من المعلقين وضع البلاد بعد ثورة فبراير بالخراب الأسود والدمار الذي طال كل معمر، فبرأيهم أن فبراير نكبة شردت المستقرين وجلبت الذل والمهانة لشعب كان له سيادة بين العالم ، وأدخلت الليبيين في متاهات عدة لم يخرجوا منها إلى الآن .

وحسب تعبيرهم قالوا عن ثورة فبراير أنها ثورة الانشقاق والتناحر وثورة انتشار السلاح في كل مكان، وثورة سمحت بتدخل الدول الأجنبية في كافة أمور البلاد الداخلية والخارجية .

ووصفوا الثورة بأنها مؤامرة دنيئة، وقع فيها الليبيون، وتبدلت الوجوه، وتصدر المشهد اليوم، الإرهابيون وأصحاب السجل الإجرامي.

وقالوا ليس هناك أي انجاز يدعو للاحتفال، فحمام الدم مازال قائما والفساد يحيط بنا من كل اتجاه علام الاحتفال إذن!

ومن خلال الاستطلاع تبيّن أن من يرفضون الاحتفال بالذكرى التاسعة نسبتهم وصلت إلى 70% .

فبراير إرادة شعب وتحقيق أهداف.

بالنّظر في آراء المعلقين، نجد فئة من الناس تنظر إلى فبراير نظرة الخلاص من جميع الأزمات وأنها أعطت الشعب مساحة للتعبير عن ما يريد بكل حرية دون أي قيد .

كما قالوا بأنهم سيقومون بإحياء هذا اليوم المجيد؛ ليثبتوا للعالم بأن ثورتهم مستمرة إلى أن تحقق أهدافها ويحقق الشعب ذاته.

وبعضهم يرى بأنها طوق النجاة الذي سيوصلهم إلى ما انتفضوا لأجله لذلك سيحتفلون رغم الألم ورغم أحلامهم التي أجلت فآمالهم مازالت كبيرة .

والذين يرحبون بالاحتفال اتضح بأنهم 30% وذلك بناء على الاستطلاع الذي أجرته وكالة أخبار ليبيا 24.

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