الجروشي: أصبح من الضروري أن يضع العالم حدًا للعربدة التركية

رحبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بقراري وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وبما جاء في مؤتمر ميونيخ للأمن بشأن مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر السلاح في ليبيا، بحسب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طارق الجروشي.

وقال الجروشي، في بيان نُشر عبر موقع مجلس النواب: “يجب أن نكثف الجهود الدولية بفرض حظر الإرهاب الدولي العابر والمتمثل في ارسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى عاصمتنا طرابلس لمساندة حكومة السراج غير الشرعية”، مضيفا أن أي حديث عن وقف إطلاق النار من قريب أو بعيد يعد خيانة عظمى، لأننا في حالة احتلال إرهابي عابر الحدود ، ولنا الحق الدولي والشرعي والقومي في الدفاع عن وطننا”، بحسب البيان.

وتابع: “تركيا تقوم منذ سنوات وعلناً بدعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة، من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين ، إضافة إلى استخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر، ولابد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية والعمل على منع تدفق الإرهابيين الدوليين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهارا ونهارا.

وأكد الجروشي، أن الامر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والإفريقي، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يخوض معركته ضد الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت اللعبة الدموية المميتة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر “

واستطرد قائلا: “أصبح من الضروري أن يضع العالم حدًا للعربدة التركية ، حتي تنعم ليبيا و دول الجوار بالأمن ؛ ولكي يتمكن الجيش الليبي من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.

وبيّن الجروشي، أن أمن ليبيا مرتبط بأمن العالم ولاسيما الاتحاد الأوروبي نتيجة لموقع ليبيا؛ وهو ما يتطلب مزيد من العمل الأمني الدولي المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط ودول الاتحاد المغربي التي سيستغلها الارهابيين”