الحكومة الليبية “تقترب كثيرا” من الانتخابات البلدية

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري المواد الانتخابية الخاصة باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، حيث تواجد وفد من اللجنة المركزية في الميناء لمباشرة إجراءات استلام المواد.

وأشرف الوفد على عملية استلام وشحن المواد إلى مقر اللجنة المركزية بمدينة البيضاء وبحضور عناصر من الجيش والشرطة الذين سيكون لهم دور في تأمين العملية الانتخابية لاحقا.

وقامت اللجنة المركزية بخطوات سابقة تحضيرا لانطلاق العملية الانتخابية، حيث يعد وصول المواد اللوجستية آخر خطوة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق العملية الانتخابية.

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